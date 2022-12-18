عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط احتجاجات غاضبة

قوات أمن كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا

قوات الامن في كوسوفو
قوات الامن في كوسوفو

عززت قوة كوسوفو التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من انتشارها الأمني عند معبر خارينجي الحدودي المغلق بين صربيا وكوسوفو، بسبب تجمع حاشد للصرب على الجانب الآخر.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص الذين كانوا يرفعون الأعلام بالقرب من نقطة التفتيش المعطلة في بلدة راسكا الحدودية الصربية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش).

وجاءت الحشود بتشجيع من مجموعات الشباب الصربية اليمينية. استخدم المنظمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة مشاركين من صربيا والجبل الأسود وجمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، ورفعوا شعار "لن تكون هناك حدود أبدا، كوسوفو هي صربيا".

وبحسب موقع كوسوفو الإخباري، عززت قوة كوسوفو وجودها في المنطقة ليلة الأحد. 

وقال السكان: "لقد لاحظنا أكثر من 15 سيارة هامر وشاحنات عدة تابعة لقوة كوسفو على الطرق الالتفافية الريفية الليلة".

وأقامت قوة كوسوفو سياجا من الأسلاك الشائكة واستخدمت سيارات الدفع الرباعي لإغلاق الطريق على بعد بضع عشرات من الأمتار من معبر جاريني الحدودي. وقال الموقع الإخباري إنه كان يمكن رؤية سيارات هامر الأخرى من مسافة بعيدة.
لا يزال الوضع متوترا في كوسوفو وميتوهيا. ذكرت الشرطة فى جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا يوم الثلاثاء أن نقطتى تفتيش يارينجى وبرنجاك عند المخرج المؤدي إلى وسط صربيا ما زالتا مغلقتين، بزعم أن 'الحواجز على الطرق السريعة تعيق حركة المرور والبضائع'.
في 10 ديسمبر، بدأ الصرب المحليون في الجزء الشمالي من كوسوفو في إقامة حواجز، احتجاجا على اعتقال ديان بانتيك، ضابط شرطة سابق في كوسوفو، بشبهة 'الإرهاب'.

وفي اليوم التالي، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعا لمجلس الأمن واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة، بعدما حث زعيم كوسوفو قوة 'الناتو' على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب المحليون في شمال المنطقة الانفصالية.

وأشار كورتي أيضا إلى أنه إذا رفضت البعثة التدخل، فإن قوات الأمن في كوسوفو ستنفذ هذه العملية بنفسها، وتصاعدت التوترات منذ ذلك الحين، حيث أبدت بلغراد رغبتها في إرسال قوات إلى المنطقة.

الدفع الرباعي حركة المرور حلف شمال الأطلسي سيارات الدفع الرباعى شمال الأطلسي سيارة هامر الجبل الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام الدولي

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

السعودية تفتح باب التوظيف في العديد من التخصصات.. لينك التقديم

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

قرار جديد من إدارة النادي الأهلي ضد أفشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيفانكا ترامب تحتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022

إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022

إنزو فيرنانديز أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022

خلي بالك لو في السعودية.. هذا الفعل بسياراتك يغرمك 10 آلاف ريال

رسميا.. ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر 2022

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي المصري في حتة تانية.. فيديو البرغوث الأكثر انتشارًا بعد نهائي المونديال

طريقة عمل محشي الكوسة بدون أرز

يقتل الفيروسات ويمنع آلام الدورة الشهرية.. فوائد خارقة لتناول العسل على الريق

بلقيس تظهر بإطلالة من تصميم فالنتينو في حفل ختام كأس العالم.. صور

فيديو

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

بشحمه ولحمه.. ويجز في "الهاف تايم" بكأس العالم 2022|فيديوجراف

مسلسل "الاختيار" يحصد تكريم المجلس القومي لحقوق الإنسان

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ