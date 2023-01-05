عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim 

تابلت ريلمي القادم
تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim

كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية والموعد المحتمل لإطلاق تابلت  Realme Pad Slim ، والمتوقع أن تطلقه شركة ريلمي الصينية، كأحد الأجهزة المخصصة للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيصدر التابلت مع عدد من الإمكانات الجيدة إلى سعرمناسب. 

وظهر تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim ضمن قائمة متجر Flipkart  الشهير في الهند، الأمر الذي يوحي بقرب إطلاق الجهاز خلال الأيام المقبلة، حيث يشير تقرير من MySmartPrice بأن ريلمي ستقوم بإطلاقه يوم 9 يناير المقبل مع سلسلة هواتف Realme 10 . 

ومن المرجح أن تطلق شركة ريلمي تابلت Realme Pad Slim بسعر حوالي 399 دولارا أمريكيا في الأسواق العالمية أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 500 جنيه، علما بأن سعره في السوق المصري يختلف عن التسعير العالمي، حيث يخضع لعدد من العوامل الأخرى. 

وسيأتي تابلت ريلمي Realme Pad Slim بشاشة من نوع LCD قياس  10.4 بوصة ، مع جودة +Full HD ، ودقة 2000 × 1200 بكسل، وكثافة 224 بكسل لكل بوصة،كما سيقدم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

وسيحتوي تابلت ريلمي Realme Pad Slim على بطارية كبيرة سعة 7100 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، بالإضافة إلى دعم صوت Dolby Atmos، وشبكة WiFi فقط وخيارات اتصال LTE . 

وسيعمل تابلت ريلمي Realme Pad Slim  بمعالج من نوع MediaTek Helio G80 ووحدة معالجة الرسومات Mali G52 المدمجة ، وذاكرة وذاكرة  وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلى رسميا عن الفريق .. تفاصيل

بقالها 3 أيام بتمطر ومستمرة بكره| تنبيه مهم من الأرصاد لهذه المناطق

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تغلق الجلسة على ارتفاع بعد بيانات التضخم

تراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. الأهلي يحسم 3 صفقات نارية

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس 5-1-2023

تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim 

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحوائج .. أدركه بخمس كلمات

مرتضى منصور يوجه الدعوة لجميع رموز الزمالك لحضور احتفالية الراعي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2023|برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

طريقة عمل سلطة الرمان .. صحية و شهية

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ