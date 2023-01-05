تسريبات تكشف سعر ومواصفات تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim 

كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية والموعد المحتمل لإطلاق تابلت Realme Pad Slim ، والمتوقع أن تطلقه شركة ريلمي الصينية، كأحد الأجهزة المخصصة للشباب والفئة المتوسطة، حيث سيصدر التابلت مع عدد من الإمكانات الجيدة إلى سعرمناسب.

وظهر تابلت ريلمي القادم Realme Pad Slim ضمن قائمة متجر Flipkart الشهير في الهند، الأمر الذي يوحي بقرب إطلاق الجهاز خلال الأيام المقبلة، حيث يشير تقرير من MySmartPrice بأن ريلمي ستقوم بإطلاقه يوم 9 يناير المقبل مع سلسلة هواتف Realme 10 .

ومن المرجح أن تطلق شركة ريلمي تابلت Realme Pad Slim بسعر حوالي 399 دولارا أمريكيا في الأسواق العالمية أى ما يعادل حوالي 10 آلاف و 500 جنيه، علما بأن سعره في السوق المصري يختلف عن التسعير العالمي، حيث يخضع لعدد من العوامل الأخرى.

وسيأتي تابلت ريلمي Realme Pad Slim بشاشة من نوع LCD قياس 10.4 بوصة ، مع جودة +Full HD ، ودقة 2000 × 1200 بكسل، وكثافة 224 بكسل لكل بوصة،كما سيقدم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وسيحتوي تابلت ريلمي Realme Pad Slim على بطارية كبيرة سعة 7100 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، بالإضافة إلى دعم صوت Dolby Atmos، وشبكة WiFi فقط وخيارات اتصال LTE .

وسيعمل تابلت ريلمي Realme Pad Slim بمعالج من نوع MediaTek Helio G80 ووحدة معالجة الرسومات Mali G52 المدمجة ، وذاكرة وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.