توتنهام يكتسح كريستال بالاس 4-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح هاري كين التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 48، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 53.

وسجل مات دوهيرتي ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 73.

انتصار توتنهام رفع رصيدهم لـ 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: لونجليه، روميرو، إريك داير.

خط الوسط: دوهيرتي، إيميل هويبيرج، سكيب، إيفان بريزيتش.

خط الهجوم: بريان، هيونج مين سون، هاري كين