عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يكتسح كريستال بالاس 4-0 في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح هاري كين التسجيل لـ توتنهام في الدقيقة 48، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 53.

وسجل مات دوهيرتي ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يختتم الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 73.

انتصار توتنهام رفع رصيدهم لـ 33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: لونجليه، روميرو، إريك داير.

خط الوسط: دوهيرتي، إيميل هويبيرج، سكيب، إيفان بريزيتش.

خط الهجوم: بريان، هيونج مين سون، هاري كين 

توتنهام هوتسبير كريستال بالاس الدوري الإنجليزي هاري كين مات دوهيرتي سون هيونج مين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

هل أسلم؟ رونالدو أمام الكعبة يشعل مواقع التواصل.. فما الحقيقة؟ شاهد

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

ترشيحاتنا

"ريان" جديد بـ2023 .. قصة طفل فيتنامي سقط في أنبوب قطره 25سم وعمق 35مترا

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : تتولى منصب جديد

ترشيد الإنفاق .. خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية| فيما سيستخدم الفائض؟

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : مزايا مالية

رفع الفائدة مستمر .. ماذا قال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الخميس 5 يناير 2023 : حدث سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة التشكيلية هالة رشدي: معرض "هي" يحتوي على لوحات لوجوه مختلفة للمرأة

طريقة عمل كيك الجوز بنكهة البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ