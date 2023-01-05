محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل استقبال الميناء لأكبر مكتبة عائمة في العالم .. فيديو

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي للمكتبة العائمة "لوجوس هوب" اكبر معرض عائم للكتاب في العالم.

وأضاف "عادل الغضبان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن محافظة بورسعيد هي مدخل بوابة مصر الشرقية وهي المحافظة الوحيدة علي مستوي العالم الذي يرسي بها المراكب السياحية.

وتابع المحافظ أنه خلال الفترة السابقة شهدت محافظة بورسعيد اقبال غير مسبوق للمراكب السياحية والتي تحمل من 2000 الي 3000 سائح والتي حرمت منها المحافظة لمدة 14 عام سابقين.

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