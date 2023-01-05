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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل استقبال الميناء لأكبر مكتبة عائمة في العالم .. فيديو

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي للمكتبة العائمة "لوجوس هوب" اكبر معرض عائم للكتاب في العالم.

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محافظ بورسعيد يقرر منح العاملين بالديوان العام إجازة غدا بمناسبة عيد الميلاد

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تحرّك سفينة الأنشطة الثقافية للمكتبة العائمة في بورسعيد

وأضاف "عادل الغضبان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن محافظة بورسعيد هي مدخل بوابة مصر الشرقية وهي المحافظة الوحيدة علي مستوي العالم الذي يرسي بها المراكب السياحية.

وتابع المحافظ أنه خلال الفترة السابقة شهدت محافظة بورسعيد اقبال غير مسبوق للمراكب السياحية والتي تحمل من 2000 الي 3000 سائح والتي حرمت منها المحافظة لمدة 14 عام سابقين.

https://fb.watch/hRJgK3IyLL/?mibextid=NnVzG8

محافظ بورسعيد ميناء بورسعيد اللواء عادل الغضبان برنامج يحدث في مصر المراكب السياحية أكبر مكتبة عائمة

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