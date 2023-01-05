الأسهم الأوروبية تغلق الجلسة على ارتفاع بعد بيانات التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات أمس الأربعاء عقب صدور ‏بيانات التضخم بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة ‏‎1.4%‎‏ مدعوما بأسهم شركات التجزئة بنسبة ‏‎3.3%‎، في حين انخفضت أسهم شركات النفط والغاز الطبيعي بنسبة ‏‎3.1%‎‏.‏

وكانت بيانات ألمانية قد أظهرت صدور قراءة تضخم دون المتوقع خلال ديسمبر ‏منخفضة إلى ‏‎9.6%‎‏ على أساس سنوي.‏

وانخفضت قراءة التضخم في فرنسا إلى ‏‎6.7%‎‏ خلال ديسمبر من ‏‎7.1%‎‏ خلال نوفمبر.

استمرار رفع الفائدة

وشدد مسؤولو الفيدرالي أيضًا على موقفهم بشأن الاستمرار في رفع الفائدة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد عودة التضخم انخفاضًا صوب المستهدف عند مستوى 2%.‏

تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي في الشهر الماضي كان قد أسفر عن ‏رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 75 نقطة أساس في كل من ‏الأربعة اجتماعات التي سبقت اجتماع ديسمبر.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة أمس عن انخفاض النشاط الصناعي في الولايات المتحدة ‏خلال ديسمبر إلى مستوى 48.4 نقطة، في حين بلغ عدد الوظائف ‏الشاغرة في سوق العمل الأمريكي 10.46 مليون وظيفة في الشهر الماضي.‏

تراجع مؤشر النشاط الصناعي الذي يصدره "معهد إدارة العرض" إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ مايو 2020، منخفضاً من 49 نقطة في نوفمبر، وفقاً لبيانات نُشرت الأربعاء.

تشير القراءات دون مستوى الـ50 نقطة إلى انكماش. ويتماشى هذا الرقم مع أوسط التقديرات في مسح أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء المحللين الاقتصاديين.