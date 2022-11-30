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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: تراجع التضخم في أوروبا لن يؤثر على المستهلك إيجابا

التضخم
التضخم

قال الدكتور عبداللطيف درويش، الخبير الاقتصادي، إن تراجع التضخم في أوروبا لن يؤثر على المستهلك إيجابا، لعدم انخفاض أسعار الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرهان على الاتحاد الأوروبي للمحافظة على مستوى تضخم 10% وهو المتوسط العام، لأنه أيضا هناك دول مثل دول البلطيق يصل فيها التضخم إلى 22%، وبعض دول البحر المتوسط تصل إلى 14% وسترتفع معدلات استهلاك الطاقة بسبب فصل الشتاء، لأن هناك ارتفاعا في أسعار الوقود، والرهان هو الحفاظ على مستويات التضخم وستستمر حالة الركود في الاتحاد الأوروبي.

 

العملة الصعبة والمبالغ النقدية

وتابع: «ساعد في دعم الاقتصاد الأوروبي بعض الإجراءات منها إعطاء إقامات للأجانب مثل اليونان وغيرها، وبعضها نجح في بيع العقارات للعديد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، واستقدمت كميات ومبالغ هائلة من العملة الصعبة والمبالغ النقدية، ولكن حتى اللحظة لم يؤثر الانخفاض على المستهلك إيجابيا لأن أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية ما زالت في حالة ثبات».

فصل الشتاء الاتحاد الأوروبي العملة الصعبة أسعار الوقود العقارات

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