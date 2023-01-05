إزاي ندخل 2023 برؤية مختلفة.. ونصائح هامة للشباب مع أحمد مختار| فيديو

لا شك أن كل منا يحرص على ترتيب أولوياته، ووضع خطة شاملة للعام الجديد ٢٠٢٣، ليتفادى أخطاء الماضي، ويحقق إنجازات وخطوات مدروسة.

وأجرت صدى البلد لقاءاً مع المهندس أحمد مختار، مدرب التنمية الذاتية، ليكشف لنا عن أهم النصائح التي يجب آخذها في الاعتبار لعام أفضل.

نصائح للشباب مع بداية العام

قال المهندس النفسي، أحمد مختار، أن أهم خطوة لتحقيق النجاح هي تحديد الأهداف، مشيراً أنه وفقاً للدراسات فإن ٣٪؜ فقط هم من يحرصون على وضع الأهداف قبل انطلاقهم نحو سلم المجد، وبالتالي يستطيعون الوصول لهذا الهدف بنجاح.

وتابع أن هناك فرق بين مفهوم الرؤية والذي يعتبر مجموعة من الأهداف، لا تنتهي ما دام الشخص قيد الحياة بل قد تستمر بعد وفاته، بينما ينتهي الهدف بمجرد تحقيقه.

“الإنسان بلا هدف كالمركب بلا دفة كلاهما ينتهي على الصخر متحطماً” استطرد أحمد مختار حديثه عن ضرورة تحديد الأهداف بمقولة لإبراهيم الفقي، مشيراً آنه كلمة السر لتحقيق الكثير من الإنجازات وبمثابة شعلة الانطلاقة.

وتابع أن الثقة في النفس هي ثان مفاتيح تحقيق النجاح، برغم كافة الإحباطات المحيطة، مؤكداً ضرورة البعد عن القتلة الثلاث في رحلة تحقيق الذات، وهما: النقد واللوم والمقارنة.