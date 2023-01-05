تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لم يصدق ما ذكر بشأن تناول اللاعبين لوجبة (الفسيخ والرنجة) داخل فندق فريق الزمالك، قبل ساعات من مواجهة أسوان.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك فتح تحقيق فيما حدث في فندق الإقامة وتناول اللاعبين لوجبة فسيخ ورنجة ليلة لقاء أسوان".

استبعاد شيكابالا

وأضاف: "الزمالك قام باستبعاد شيكابالا من مواجهة الداخلية في الدوري المصري، ولم أكن مصدقًا لما فعله لاعبو الزمالك".

وزاد: "هناك أحاديث عن وجود أزمة بين فيريرا وأسامة نبيه، وهناك أحاديث عن اعتذار الأخير على التواجد في الجهاز الفني، والبعض يقول أن فيريرا لا يريد الإبقاء عليه".

وأكمل: "يوسف نبيه أيضا غير موجود في القائمة، لكن الأمر لا علاقة له بوالده، هو يعاني من تورم في الوجه".