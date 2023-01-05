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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا عبر انستجرام في أحدث ظهور له: اللهم ارزقنا البركة وسعة الرزق

كهربا
كهربا

نشر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق كهربا علي الصورة كاتبًا: “اللهم أرزقنا صباحًا ملئ بالبركة والرضا وسعة الرزق والبهجة واغمر قلوبنا باليقين بك”.

الأهلي يصدم كهربا بشأن مشاركته مع الفريق

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الأهلي يصدم كهربا بشأن مشاركته مع الفريق

 

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق من المشاركه مع المارد الأحمر يوم ١٢ يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. الأهلي يقرر عدم مشاركة كهربا في المباريات يوم 12 يناير إلا بعد خطاب رسمي من فيفا بذلك".

وأضاف: “بعدما قام اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الدولي في الأيام الماضية للاستفسار عن قانونية مشاركة اللاعب مع الأهلي”.

ويواصل النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سعيه لتدعيم صفوفه، خاصة على مستوى الخط الأمامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب الأهلي من إتمام صفقة عبد العزيز يعقوبو، لاعب رايو آفي البرتغالي وستكلف الصفقة خزينة النادي الأهلي نحو 2.5 مليون يورو، تسدد على قسطين.
وسيحصل على عقد بقيمة 800 ألف يورو سنويا، بالإضافة إلى 200 ألف أخرى كإضافات مرتبطة بتسجيل الأهداف، ومساعدة الفريق على حصد الألقاب.

ويحمل عبد العزيز يعقوبو (24 عاما)، الجنسية الغانية، ولعب لأندية استوريل برايا وفيتوريا جيماريش وفيزيلا.

وشارك مهاجم الأهلي المحتمل، هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع فريق رايو آفي البرتغالي لضم مهاجمه عبد العزيز يعقوبو، الشهير بـ "عزيز"، حيث قطعت إدارة القلعة الحمراء شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع النادي البرتغالي لضم يعقوبو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب النادي البرتغالي برحيل اللاعب للأهلي خلال يناير الجاري، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال ساعات.

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