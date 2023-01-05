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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي زكي: لم أحصل على فرصة في الأهلي ومدرب المنتخب نصحني بالرحيل

محمد حمدي زكي
محمد حمدي زكي

أكد محمد حمدي زكي لاعب الأهلي الأسبق وأسوان الحالي، أن اتهامات البعض له وزملاءه بأنهم عواجيز ومعتزلين، منحهم دوافع قوية من أجل الرد داخل الملعب خلال الفترة الماضية

وكان فريق أسوان قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك حامل لقب الدوري بالمباراة الماضية في الجولة 11 من عمر المسابقة.

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وقال حمدي زكي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الربمونتادا": "أيمن الرمادي المدير الفني  نصحنا باحترام فريق الزمالك ولكن مع عدم التأثر واللعب بنفس الأسلوب الذي نعتاد عليه ، لم نفكر سوى في تقديم الكرة المعروفة عنا منذ تولي الرمادي المهمة الفنية للفريق".

وتابع: "سفر جماهير الزمالك عبر القطار إلى محافظة أسوان لم يشغل تفكير لاعبي أسوان، ولم نتحدث عن هذه النقطة بل العكس كان الجميع يركز بكل قوة في اللقاء".

وأردف: "مستوى الزمالك كان مفاجأة بالنسبة لنا، خاصة أنه بطل الدوري في آخر موسمين، الأداء لم يكن مثلما توقعنا".

وتابع: "أما عن حديث فيريرا مع أيمن الرمادي بعد اللقاء، فلا أعلم ما علاقة الاهلي بهذه المباراة، وأنباء عروض رحيل ايمن الرمادي تصيب اللاعبين بالرعب، واللاعبين لن يسمحوا برحيله على الإطلاق لأنه مدرب كبير ويساهم في تطوير اداء الفريق بكل قوة".

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واستطرد: "انضممت إلى الأهلي في توقيت صعب تحت قيادة فتحي مبروك، وكنت اللاعب الوحيد داخل النادي الأهلي الذي لم يتم مساعدته بدون أي أسباب واضحة".

واستأنف: "كنت على تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في ذلك التوقيت بقيادة هيكتور كوبر، ومحمود فايز طالبني بالرحيل عن الأهلي لكي انضم لمنتخب مصر خاصة أن المدير الفني كان معجبًا بقدراتي ولكني كنت بحاجة للمشاركة في المباريات".

وأتم: "انضمامي للأهلي في صفقة مجانية أدى لتقلص حظوظ مشاركتي مع الفريق، شعرت بذلك مع مرور الوقت وحزين لعدم الحصول على فرصتي".

واختتم: "حسام البدري مدرب الأهلي الأسبق كان يطلب قبل المؤتمرات الصحفية عدم الحديث عني".

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