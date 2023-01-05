أمين عام حلف الناتو: التقليل من شأن روسيا سياسيا وعسكريا خطر

حذر أمين عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا، لافتا إلى أنه من الخطير التقليل من شأن روسيا سياسيا وعسكريا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو وفقا لوكالة "رويترز": " حلف الناتو يعاني نقص في الأسلحة والذخيرة ويحتاج إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك".

كما أشار ستولتنبرج إلى أنه يجب ألا تؤثر تجارتنا مع الصين على أمن الدول الغربية.

وفي وقت سابق، ناقشت دول الناتو، خلال الأشهر المقبلة، أهداف الإنفاق الدفاعي لأن بعضها يدعو إلى تحويل الهدف إلى 2% من الناتج المحلي كحد أدنى .

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن: "بعض الحلفاء يؤيدون تحويل الهدف الحالي بنسبة 2 في المائة إلى الحد الأدنى"، مؤكدا أن الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي سيكون مفروضا على كل دول الناتو.

كما أشار إلى أنه سيرأس المفاوضات في العديد من البلدان.

وقال ستولتنبرج: "سنلتقي، سنواجه اجتماعات وزارية، وسوف نجري محادثات في العواصم".