عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام حلف الناتو: التقليل من شأن روسيا سياسيا وعسكريا خطر

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

حذر أمين عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا، لافتا إلى أنه من الخطير التقليل من شأن روسيا سياسيا وعسكريا.

وأضاف أمين عام حلف الناتو وفقا لوكالة "رويترز": " حلف الناتو يعاني نقص في الأسلحة والذخيرة ويحتاج إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة للدفاع المشترك".

كما أشار ستولتنبرج إلى أنه يجب ألا تؤثر تجارتنا مع الصين على أمن الدول الغربية.

أعلى سلطة عسكرية لـ«الناتو» تبحث تسريع تنفيذ مفهوم كابستون لخوض الحرب

"الناتو" يعلن انعقاد اللجنة العسكرية للحلف في بروكسل .. تفاصيل

وفي وقت سابق، ناقشت دول الناتو، خلال الأشهر المقبلة، أهداف الإنفاق الدفاعي لأن بعضها يدعو إلى تحويل الهدف إلى 2% من الناتج المحلي كحد أدنى .

وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن: "بعض الحلفاء يؤيدون تحويل الهدف الحالي بنسبة 2 في المائة إلى الحد الأدنى"، مؤكدا أن  الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي سيكون مفروضا على كل دول الناتو.

كما أشار إلى أنه سيرأس المفاوضات في العديد من البلدان.

وقال ستولتنبرج: "سنلتقي، سنواجه اجتماعات وزارية، وسوف نجري محادثات في العواصم".

روسيا حلف الشمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج حلف الناتو الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

يزور تايوان.. الأمين السابق لحلف الناتو يدخل على خط الصراع مع الصين|تفاصيل

بصواريخ تسيركون.. بوتين يخترق دفاعات الناتو ويضع حدا لـ"تمادي" الغرب بأوكرانيا

ماكرون يكشف موقف السويد وفنلندا من الانضمام لحلف الناتو

بموعد أقصاه يوليو القادم.. الناتو يدرس زيادة الإنفاق الدفاعي

ترشيحاتنا

القوى العاملة: وفاة وإصابة 6 عمال مصريين في حريق مصنع إطارات بالأردن

الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير «راديو مصر» لنشر الوعي بصحيح الدين

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 يناير 2023

ردا على الصور المسيئة لخامنئي.. إيران تغلق مركز أبحاث فرنسيا وتستدعي السفير

لن تصدق.. طيار يطلق صاروخين بملابس «بابا نويل» في الحرب الروسية الأوكرانية|فيديو وصور

بشرة سارة لراغبي الحج والعمرة.. السعودية تطلق خدمة جديدة قريباً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل خارقة أقوى من أدوية سد الشهية

كوب يوميًا من هذا المشروب يخلصك من تصلب الشرايين والكوليسترول

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

فيديو

تفاصيل عملية ولادة إيمي سمير غانم.. وأول صورة للمولود

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

نجم ستار أكاديمي يفجر مفاجأة عن البرنامج اللبناني

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ