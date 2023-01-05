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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل التعامل مع مياه الأمطار

الأمطار
الأمطار

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة دائما ما تتعرض في فصل الشتاء لموجات متعددة من الطقس البارد والأمطار التي تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، وبخاصة المناطق الساحلية.

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محافظ كفر الشيخ: أجهزة الدولة تتشارك في إعادة الحياة لطبيعتها عند سقوط الأمطار

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استمرار هطول الأمطار للأسبوع الثاني علي التوالي في السعودية


وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي: "لدينا مراكز ساحلية تمتد بطول 120 كم على البحر الأبيض المتوسط مثل البرلس وبلطيم ومطوبس وخلافه، وفي فصل الشتاء الحالي تتسقاط الأمطار من ساعتين إلى 4 ساعات، وأحيانا ما تصل إلى 6 ساعات، وهو ما يحملنا أعباء لإعادة الحياة لطبعيتها بأسرع ما يكون، بالتنسيق مع كل الجهات". 


وتابع محافظ كفر الشيخ، أنّ أجهزة المحافظة تعمل على كسح المياه وشفطها عندما تتواصل الأمطار لأكثر من دقائق، كما تشترك شركة المياه في سحب المياه وتخفيض المناسيب الموجودة في الصرف الصحي من أجل استيعاب المزيد من كميات المياه، كما أن أجهزة الكهرباء تتعامل مع أعمدة الإنارة التي قد تسقط او يحدث لها أي ضرر، كما أن عربات الدفاع المدني تشارك في سحب المياه. 


ولفت اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إلى ان المجتمع المدني لديه آليات لسحب المياه ويتشارك، موضحًا: "نحاول إعادة الحياة لطبيعتها خلال الساعات التالية لسقوط الأمطار، ولكن أحيانا يتم تعطيل الدراسة بالتنسيق مع عمليات الأجهزة الأخرى والمحافظات المجاورة ووزارة التنمية المحلية.
 

محافظ كفر الشيخ فصل الشتاء الطقس جمال نور الدين الامطار

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