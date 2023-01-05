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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

معاكي كوكايين؟ سر الكاميرا 14 والحكم سنة مع إيقاف التنفيذ على منة شلبي

منة شلبي
منة شلبي

بدأت اليوم، الخميس، محاكمة الفنانة منة شلبي - المخلى سبيلها - أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة محاميها فيما أسند إليها من اتهامات، أبرزها إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وانتهت بالحكم سنة مع إيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه غرامة. 

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بطلان التفتيش 

بدأ محامي الفنانة منة شلبي، مرافعته بالدفع ببطلان التفتيش، وما أسفر عنه من أدلة وما تلاه من إجراءات.

وأكد المحامي أن أمن المطار قدم للنيابة تفتيش كاميرا واحدة، لترسل النيابة كتابا آخر بقرار إرسال تفريغ جميع كاميرات المراقبة، وكان رد أمن المطار أن الكاميرات لم تلتقط لها إلا مشهدا في كاميرا 14. 

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معاكي كوكايين؟

وقال المحامي في مرافعته، إن رواية المتهمة منة شلبي في التحقيقات، تمثلت في كلمتين، حيث قالت: "بعودتي من نيويورك وبمناسبة عبوري للدائرة الجمركية، تم استيقافي، واستفسر مني مأمور الجمرك عن علبة تجميل نسائية، فسألني معاكي كوكايين؟ وأخذوني إلى غرفة ثم اصطحبوني إلى النيابة".

وأضاف أن المقطع لم يلتقط المتهمة إلا أثناء دخولها الدائرة الجمركية، ووضع حقائبها على السير، مشددا على انعدام صلة المتهمة بالمضبوطات، وأن ما جرى تحليله بمعرفة الطب الشرعي هو نفس ما تم ضبطه مع المتهمة.

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تفاصيل المرافعة 

وركز المحامي على أقوال منة، أنها كانت في نيويورك لحضور مهرجان، وبمجرد الوصول لمطار القاهرة،  والمرور على الجمارك، كان معها 3 حقائب، وضعت الحقائب على السير بسبب الزحام الشديد، وفوجئت بأحد رجال الجمارك يسألها: "معاكي سيجارة إلكترونية؟"، فردت: "أنا بدخن فيب".

وأضاف المحامي: “أثناء فتح حقيبتها حضر آخر وأبلغها بأنه سيتولى فتح باقي الحقائب، ووافقت المتهمة، التفتيش مستمر، واصطحبوها لغرفة بالجمارك، وبعد فترة فوجئت برجال الشرطة، وبيد أحدهم علبة ميكب خضراء اللون، وأبلغوها أن بها ماريجوانا، فأنكرت المتهمة، لتفاجأ بأحد رجال الجمارك يسألها بشكل مباشر: معاكي كوكايين؟ فأكدت المتهمة أنها لا تتعاطى شيئا، وبعد ساعتين طلبوا منها الاتصال بمحاميها لأنها جلبت ماريجوانا، وأبلغوها بعرضها على النيابة، وهو ما تم بالفعل”.

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سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع الإيقاف، وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية ما أسند إليها من اتهامات، أبرزها إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

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تحقيقات النيابة العامة 

كانت النيابة العامة استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية، ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدِّرة بالحقائب.

وأقامت النيابة العامة الدليل على ما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

معاكي كوكايين سر الكاميرا 14 الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ منة شلبي محاكمة الفنانة منة شلبي بطلان التفتيش

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