تراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. الأهلي يحسم 3 صفقات نارية

في ظل تذبذب الأداء في النادي الأهلي، ومطالب مارسيل كولر تدعيم صفوف الفريق لضخ دماء جديدة للاعبين مميزين، نجح الأهلي في إنهاء صفقتين مهمتين، بينما تراجع عن ضم مهاجم غاني بعدما رفضه كولر نتيجة تواضع مستواه، بعد أن شاهده على الطبيعة.

التراجع عن ضم مهاجم غانا

تراجع مسئولو النادي الاهلي، عن ضم الغاني دانيال أفري لاعب "هارتس أوف أوك الغاني"، مهاجم منتخب غانا للمحليين، بسبب تواضع قدراته الفنية، رغم وجود مفاوضات جادة لضمه.

جاء تراجع الاهلي نتيجة رفض كولر للصفقة، حيث شارك اللاعب فى ودية خاضها "بدلاء" وشباب الأهلي أمام منتخب غانا للمحليين، باستاد التتش، وسجل هدفاً فى الأهلي من ضربة جزاء، وفازت غانا 3/ 1.

وشاهد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، اللاعب مع منتخب بلاده، ليبلغ المدير الفني إدارة الأحمر بتواضع قدرات اللاعب الفنية، مبديا رغبته في مهاجم متكامل، وهو ما دفع مسئولي الاهلي الى التراجع عن ضم دانيال، إضافة إلى مشاركة اللاعب مع ناديه هارتس أوف أوك، في بطولة الكونفيدرالية، وهو ما يعني عدم مشاركته مع الأهلي إفريقيا.



صفقتين من العيار الثقيل

نجح مسئولو النادي الأهلي، فى إنهاء صفقة مهاجم ريو آفي البرتغالي، الغانى "العزيز يعقوبو"، لتدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجارى.

وتوصل الأهلى لاتفاق نهائى مع مسئولى النادى البرتغالي لضم يعقوبو صاحب الـ24 عامًا، بعدما تألق اللاعب خال الموسم الجاري في الدوري البرتغالي، محرزا 6 أهداف في 14 مباراة، كما صنع 3 أهداف.

ووصل اللاعب بالفعل إلى القاهرة، ويخضع حاليا للكشف الطبي للاطمئنان على سلامته البدنية قبل بدء التدريبات الفعلية، بعد مباراة إنبي.

ووضع النادي الأهلي، اللمسات الأخيرة في صفقة محمد الضاوى "كريستو" لاعب النجم الساحلي التونسي، حيث تم الاتفاق على التعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع النادي التونسي واللاعب على جميع التفاصيل.

بديل أكرم توفيق معارا من سموحة

نجحت ادارة الاهلي في حسم انتقال خالد عبد الفتاح ظهير ايمن فريق سموحة السكندري للأهلي على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمت الصفقة بهدوء تام، في منزل فرج عامر، خلال جلسة مع الخطيب، وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط بين رئيس سموحة وإدارة الأهلي.

وسينتقل خالد عبد الفتاح للأهلي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، فيما سيضم سموحة المهاجم حسام حسن، على سبيل الإعارة أيضًا"، حيث كانت رغبة الأهلي التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب، وطلب سموحة مبلغ 10 مليون جنيه.

ويشارك خالد عبد الفتاح في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، وذلك عقب مواجهة إنبي اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الممتاز.

قيمة صفقات الأهلي

الأهلي انهي اتفاقه لضم الغاني عبد العزيز يعقوبو من نادي ريو آفي البرتغالي مقابل 2 مليون ونص المليون دولار، سيتم دفعها على ثلاثة أقساط، وراتب اللاعب 900 ألف دولار، ومدة التعاقد 3 مواسم ونصف".

اما عن صفقة كريستو الذي سيتم قيده في قائمة الفريق تحت السن كلاعب أجنبي، فقد اتفق الأهلي مع النجم الساحلي، على إتمام الصفقة مقابل مليون و200 ألف دولار، يستحق للأهلي 900 ألف دولار منها لدى النجم تتعلق بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ومن المقرر أن يُسدد الأهلي للنجم الساحلي 300 ألف دولار خلال الفترة المقبلة، على أن يحتفظ النجم بمستحقات الأهلي لديه البالغة 900 ألف دولار، وسيحصل على مليوني دولار في أربعة مواسم ونصف الموسم.