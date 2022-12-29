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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مش مقتنع بيهم.. هل يتسبب كولر في رحيل نجمي الأهلي؟

صدى البلد

كلاكيت تالت مرة.. الأهلي يسقط في فخ التعادل وينجو من هزيمة أمام سيراميكا كليو باترا الذي لعب مباراة قوية، ولم يكن الأهلي في أفضل حالاته تماما مثلما ظهر أمام فيوتشر وسموحة، اللذان فرضا عليه التعادل، وهو ما أغضب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خاصة أنه يضع بعض اللاعبين للاستغناء عنهم خلال المرحلة المقبلة.

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لم يقنعني أحد المهاجمين

خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ظهر على كولر الضيق من العقم التهديفي الذي أصاب المهاجمين، سواء محمد شريف أو شادي حسين، خاصة أن هدف التعادل جاء من ضربة جزاء سددها الظهير الأيسر علي معلول.

وقال كولر: "لقد لعبنا مباراة جيدة وضغطنا بالكامل، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة، ورغم كم هذه الفرص سجلنا هدف واحد فقط، وكنا نستحق الفوز اليوم على سيراميكا".

وشدد كولر، على أن شادي حسين وصل للمرمى كثيرًا، ولكن لم يُسجل، أنا عندما أختار المهاجم يكون بناءً على التهديف في التدريبات، وللأسف لم يقنعني أحد في التدريبات حتى الآن من ناحية التهديف، وبيرسي تاو الذي كان من الممكن أن يكون حل تعرض للإصابة.

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إصابة بيرسي تاو سبب أزمة الهجوم

وأضاف كولر، أنه يعندما يختار التشكيل يكون ذلك وفقًا لأداء كل لاعب في التمرين، مشيرا الى أن إصابة «بيرسي تاو» سببت أزمة في الخط الأمامي، بعد أن كان قد تألق في هذا المركز.

وشدد على أن الأهلي أتيحت له فرص عديدة للغاية، ولكن تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات حال دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف، ومع هذا كان يجب أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة لصالح الأهلي، خاصة أن لاعبي الخطوط الجانبية قدموا أداء مميزًا، وكان ينقص الفريق فقط تسجيل المزيد من الأهداف.

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3 مهاجمين على طاولة كولر

يكثف النادي الأهلي؛ محاولاته حالياً من أجل تدعيم صفوفه في ميركاتو الشتاء المقبل، خاصة المهاجمين، بعد أن كثرت شكوى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من العقم التهديفي للمهاجمين، سواء محمد شريف أو شادي حسين أو حسام حسن، ورغبته في إبرام أكثر من صفقة مميزة للفريق.

وذكرت تقارير صحفية، أن لجنة التخطيط بالأهلي عرضت 3 صفقات أفريقية تحت السن، على مارسيل كولر، لضم أحدهم في يناير المقبل، وهم الإيفواري ديفيد فوفانا، مهاجم فريق مولده النرويجي، والغيني عثمان كمارا، نجم الشارقة الإماراتي، والسنغالي برنارد باباكار فاي مهاجم فريق المستقبل التونسي.

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