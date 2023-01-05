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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرار بحبس سيدة بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازتها 2اسطوانة هيروين و8 طرب حشيش بمنطقة العجيزي بدائرة القسم .

أمن الغربية يضبط 25 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة

تلقى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية،  إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الغربية، يفيد تمكن وحدة مباحث أول طنطا، بقيادة الرائد محمود عبد الجواد، رئيس المباحث، من القبض على "ياسمين .ك "30 سنة ومقيمة بمنطقة العجيزي دائرة القسم وبحوزتها عدد 2 أسطوانة هيروين بإجمالي وزن نصف كيلو جرام وعدد 8 طرب حشيش معدة للبيع.

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية الاتجار في المخدرات مخدرات مديرية امن الغربية سيدة حبس مجموعة هشام طلعت مصطفى

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