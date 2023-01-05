حبس سيدة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصدر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرار بحبس سيدة بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازتها 2اسطوانة هيروين و8 طرب حشيش بمنطقة العجيزي بدائرة القسم .

تلقى اللواء محمد عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الغربية، يفيد تمكن وحدة مباحث أول طنطا، بقيادة الرائد محمود عبد الجواد، رئيس المباحث، من القبض على "ياسمين .ك "30 سنة ومقيمة بمنطقة العجيزي دائرة القسم وبحوزتها عدد 2 أسطوانة هيروين بإجمالي وزن نصف كيلو جرام وعدد 8 طرب حشيش معدة للبيع.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.