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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يحتوي بسكويت أوريو علي شحم الخنزير ؟ السلطات الإماراتية تجيب

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم في الآونة الأخيرة تداول بعض المعلومات التي تشير إلى أن بسكويت أوريو ليس حلالاً، لاحتوائه على شحم الخنزير وبعض المواد الكحولية.

وأكدت الوزارة الإماراتية  بأن هذه المعلومات غير صحيحة. 

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء بـالسعودية أصدرت في وقت سابق بيانا للرد  على ما تم تداوله على احتواء أحد أنواع البسكويت على مادة من لحم الخنزير.

وذكرت الهيئة في بيانها عبر حسابها في "تويتر"، أن جميع الأغذية المتواجدة في السعودية حلال، مؤكدة حرصها ومتابعتها للمنتجات الغذائية للتأكد من مواصفاتها القياسية المعتمدة.

وكانت شركة “نابيسكو” الأمريكية والمنتجة لبسكويت أوريو الشهير، أكدت في وقت سابق أن منتجاتها التي تباع في الأسواق العربية حلال ومطابقة للمواصفات في تلك الدول. 

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الامارات السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء وزارة التغير المناخي والبيئة المواد الكحولية لحم الخنزير

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