مصادر : الإمارات قد تستضيف اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا

أفادت قناة “روسيا اليوم” نقلا عن مصادر خاصة في تركيا، اليوم الخميس، بأنه من المرجح أن يتم عقد اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، في الأيام القادمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت القناة أن ما يعزّز هذا الاحتمال وفق المصادر، هو أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، كان قد قال قبل أيام خلال رحلته إلى البرازيل، إن مكان انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة، لا يزال قيد البحث مع الجانب الروسي، وأضاف بأن هناك عدة دول مطروحة كخيارات لعقده، ولكن هذا لا يستثني احتمال عقده في موسكو، وفق ما قاله.

ومساء أول أمس الثلاثاء، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو، محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا فيها ملفّات عدة.

فيما أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، يوم أمس الأربعاء، زيارة رسمية للعاصمة السورية دمشق، التقى خلالها بالرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره السوري فيصل المقداد.