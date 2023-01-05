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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجرم حب.. أغنية جديدة لـ مجد القاسم بعد كلام كبار

مجد القاسم
مجد القاسم

يستعد المطرب مجد القاسم لتقديم أغنية جديدة بعنوان مجرم حب، يتعاون فيها مع الملحن صلاح عطية وأحد الشعراء الجدد.


من ناحية أخري انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب أحمد عامر، يحمل اسم "كلام كبار" وهو من كلمات والحان صلاح عطية، وتوزيع طه الحكيم.

 

وكانت آخر أعمال مجد القاسم طرحه  أغنية "السيرة الذاتية" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وأصدر مجد أيضا  عبر موقع "يوتيوب" خلال سبتمبر الماضي أغنيتي "كلام على العام" كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، و"اللي يزعل يزعل"، كلمات رمضان محمد، وألحان كريم طارق، توزيع ومكساج مصطفى البوب.

 

يذكر أن مجد القاسم أعلن - في تصريحات صحفية مؤخرا - الانتهاء من إعداد وتجهيز 20 أغنية جديدة شارك في تلحين بعضها وتعاون مع ملحنين آخرين وطرح منها 4 أغنيات حققت ردود فعل إيجابية.

 

وأكد أن الأغاني الجديدة تنتمي إلى ألوان موسيقية مختلفة فلكورية وشعبية ورومانسية، بهدف التواصل مع الجمهور بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

مجد القاسم مجرم حب المطرب مجد القاسم صلاح عطية

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