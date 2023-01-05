بغريزة الحيوانات.. المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنته الصغيرة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسه وطاهر نبيل النحاس، أحمد عادل شاهين، وأمانة سر محمد صالح السيد، اليوم الخميس، بالحكم في القضية رقم 32637 لسنة 2022 جنايات ايتاي البارود والمقيدة برقم 1281 لسنة 2022 جنايات كلي دمنهور، المتهم فيها "محمد.ص.إ "، المؤبد 25 عامًا لقيامه بالتعدي جنسيًا علي ابنته وهتك عرضها أثناء غياب زوجته عن المنزل لوجود خلافات بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد ببلاغ " ر.ح.ع "، 30 عامًا، ربة منزل ومقيمة بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة المركز، بإتهام زوجها "محمد.ص.إ "، بالتعدي علي ابنتهما البالغة 10 سنوات أثناء غيابها عن المنزل بسب خلافات بينهما

وقالت والدة المجني عليها:" إنها إعادت علي ترك منزل الزوجية نتيجة احتدام الخلافات مع زوجها، تاركة ابنتها الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات، مع والدها المتهم"، مشيرة إلي إنه قبل معرفة الواقعة حدث خلاف مع زوجي وتركت منزل الزوجية وعدت لمنزل عائلتي بصحبة ابنتي وأثناء تواجدي في منزل العائلة أرسل المتهم طلب ابنتنا متعلالا بحاجته لمن يرتب له الفراش ويعد له الطعام وكانت المفاجأة أنه أثناء طلب ابنتي العودة لابيها لمساعدته في ترتيب المنزل، فرفضت الذهاب للمنزل، حيث اخبرتني انه اثناء غيابي عن المنزل اعتاد والداها علي التعدي عليها جنسيا وهتك عرضها وملامسة اجزاء حساسة من جسدها وتجريدها من ملاسها وممارسة الجنس معها من دبرها أكثر من مرة.

وأوضحت والدة المجني عليها، أن المتهم ظل يعتدي علي ابنتنا لمدة عام، حيث هددها بالقتل إن افصحت لأحد بما يفعله معها.

وأكدت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، صحة الواقعة وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها المستشفي العام، أثبت التقرير الطبي إنها تعدي عليها جنسيًا من دبرها وإصابتها بشرخ في الشرج.