دورة تدريبية لتعليم الخياطة وعمل المفارش بمركز شباب الحجناية بدمنهور

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، برئاسة د. ابراهيم خضر مدير عام المديرية ، تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية للخياطة وتعليم عمل المفارش التركية لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل وذلك لليوم الرابع علي التوالي بمركز شباب الحجناية التابع لإدارة شباب دمنهور.

من الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من الدورات التدريبية في العديد من المجالات الحرفية المختلفة، بمراكز الشباب بهدف تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

ذلك فى إطار خطة مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب بقرى "حياة كريمة" بهدف تشجيع الشباب والفتيات على التدريب المهني الحرفي وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، للقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.