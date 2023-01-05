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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخلوف: الرئيس السيسي يقود ثورة تطوير الصعيد.. ويستحق لقب راعي الشباب

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي في مجلة آخر ساعة بدار أخبار اليوم، محمد مخلوف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يقود ثورة تطوير في الصعيد، قائلاً " بعد عقود من التهميش والاهمال، قامت الدولة ببث الروح في أرجاء الصعيد وجعلته يتنفس التنمية من خلال آلاف المشروعات الخدمية والتنموية، وساهمت هذه المشروعات في الحد من جرائم الثأر وفرض السيطرة الأمنية وهو ما انعكس على حالة الاستقرار الأمني الذي أصبح ينعم به الصعيد إضافة إلى النجاحات الأمنية الكبيرة في عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعبر الصحفي محمد مخلوف، عن فخره بأنه أحد أبناء الصعيد وتحديداً قرية الرياينة الحاجر بمحافظة سوهاج، وتابع " أنتهز هذه الفرصة وأشكر القيادة السياسية على اهتمامها بالجنوب وأنقل لها شكر وفرحة وترحيب أهلي في صعيد مصر بصفة عامة وأهلي وناسي السوهاجية بصفة خاصة، وعاوز أخص الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لدعمه لشباب بلدي من أبناء جامعة سوهاج ، وهو أول رئيس يؤمن ويدعم النماذج الشبابية المتميزة فحقاً يستحق لقب راعي الشباب".

أشار الصحفي محمد مخلوف، في تصريحاته للتليفزيون المصري، إلى أن الدولة أنفقت أكثر من تريليون ونصف جنيه خلال ال 8 سنوات الماضية لتنمية الجنوب، وإن لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية ودعم من رأس الدولة ما تحققت هذه المشروعات غير المسبوقة، واليوم الصعيد في عيد ويولد من جديد في عهد الرئيس العادل المخلص لوطنه وشعبه الذي منح الجنوب حقوقه المسلوبة منه منذ عقود، وأرى أن هذا الكم الهائل من المشروعات في الجنوب يعد بمثابة ترجمة عملية وحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه يمكننا أن نقول أن دولة 30 يونيو نجحت في أن تقضي على الظلام في الجنوب لتضئ شمس التنمية المتمثلة في المشروعات مختلف محافظات الصعيد.

وأنهى مخلوف تصريحاته، بالإشارة إلى أن مبادرة "ابدأ" هدفها الأساسى هو مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية ليس هذا فقط وانما ايضا مساعدة اصحاب المصانع المتعثرة لتقليل الفجوة الإسترادية وزيادة الصادرات المصرية، موضحاً أن هذه المبادرة الوطنية بدأت فى أكتوبر 2021 بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، وتأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة ولتوفير فرص العمل.

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