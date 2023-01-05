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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راوغ الحارس.. الأهلي يسجل الهدف الأول ماركة مجدي أفشة أمام إنبي

افشة
افشة

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام إنبي ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب ، فى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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سجل الهدف محمد مجدي أفشة فى الدقيقة 59 من زمن المباراة ، من تمريرة بينية من عمرو السولية خلف دفاعات إنبي وصلت عند أفشة يراوغ حارس المرمى ويسجلها بيسراه إلى داخل الشباك

وشهدت الدقيقة السادسة تمريرة بينية من عمرو السولية تصل عند محمد شريف يهدرها بعد أن سددها في جسد حارس إنبي ثم ترتد له مرة أخرى لكنه يسددها في قدم دفاع إنبي ويضيع هدف محقق على الأهلي.

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وفى الدقيقة 9 ركنية لصالح إنبي ترسل داخل منطقة الجزاء تصطدم بجسد ويد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي وتخرج إلى خارج الملعب ركنية، بعدها أوقف الحكم المباراة للعودة لتقنية الفار لمراجعة الكرة التي إصطدمت بيد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي لكن الحكم استأنف المباراة دون إحتساب أي خطأ.

 

وشهدت  الدقيقة 23 عرضية من الجانب الأيمن يمررها عبد القادر بين قدميه تصل عند السولية يسددها قوية تمر على يسار البلعوطي إلى خارج الملعب.

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وشهد تشكيل الأهلي أربع تغييرات عن مباراة بيراميدز الماضية والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (3-0) ضمن الأسبوع الـ11.

 

التغيير الأول جاء في الجانب الدفاعي من خلال مشاركة محمود متولي على حساب محمد عبد المنعم.

ثلاثي هجومي في تشكيل الأهلي من خلال مشاركة حسين الشحات على حساب كريم فؤاد، وأحمد عبد القادر بدلاً من البرازيلي برونو سافيو.

ويقود الهجوم محمد شريف بدلاً من شادي حسين.

انبي الدوري المصري الممتاز محمد مجدى افشة عمرو السولية بالنادي الأهلي

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