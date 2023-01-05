مشجع يتسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وإنبي.. تفاصيل

سقط مشجع من جماهير النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، توقفت المباراة بشكل مفاجئ بسبب سقوط أحد مشجعي النادي الأهلي الحاضرة في مباراة إنبي، بالجبل الأخضر.



وتدخل الطاقم الطبي لنادي إنبي، من أجل إسعاف المشجع في المدرجات، وفور الاطمئنان على حالته تم إستئناف المباراة بشكل طبيعي.

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.