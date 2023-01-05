عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشجع يتسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وإنبي.. تفاصيل

الاهلي وانبي
الاهلي وانبي

سقط مشجع من جماهير النادي الأهلي، خلال المباراة المقامة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

txt

سر استياء كولر قبل مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

txt

مشادة بين لاعبي الأهلي وإنبي.. تفاصيل

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، توقفت المباراة بشكل مفاجئ بسبب سقوط أحد مشجعي النادي الأهلي الحاضرة في مباراة إنبي، بالجبل الأخضر.


وتدخل الطاقم الطبي لنادي إنبي، من أجل إسعاف المشجع في المدرجات، وفور الاطمئنان على حالته تم إستئناف المباراة بشكل طبيعي.

txt

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

txt

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

وسيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز انبي مباراة الأهلي وإنبي لنادي إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

صدمة.. خبير لوائح: كهربا قد يتسبب في إلغاء الدوري المصري

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

تراجع أسعار الذهب وانخفاض الدولار وصعود اليورو عالمياً

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

كان عنده رباط صليبي.. شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

24 مليار جنيه خلال يومين..رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل هامة عن شهادات 25%..فيديو

راوغ الجميع.. ديانج يسجل الهدف الثاني للأهلي فى شباك إنبي

عاجل.. النجم الساحلي يعلن إتمام أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أول رد من أوكرانيا على مقترح روسيا بوقف إطلاق النار

أفشة يحتفل بهدفه أمام إنبي على طريقته الخاصة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

ممكن تلاقي صورتك وسطهم.. أعمال السحر بالمقابر صدمة تثير فزع السوشيال ميديا

شيرين رضا وصبري فواز في كواليس تصوير مسلسل وبينا ميعاد.. صور

الذهب رجع ينزل.. كيف تعرف الأصلي من المغشوش بالمكياج

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

أقل من سعر السوق.. أسعار الزيت والأرز والدقيق بمعرض أهلا رمضان

ببقى عطوف عليكي.. محيي إسماعيل في لقاء خاص مع حنان شوقي

حبس منة شلبي مع إيقاف التنفيذ | تفاصيل المحاكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ