«الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان» مؤتمر دولي بجامعة الأزهر نهاية الشهر الجاري

تستعد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، لعقد مؤتمرها العلمي الدولي الخامس تحت عنوان: «الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان في عالم متغير»، وذلك يوم الأربعاء 5 من ذي القعدة 1447هـ الموافق 22 من أبريل 2026م.

وأوضح الدكتور علي عثمان شحاتة، عميد كلية الدعوة، أن المؤتمر يهدف إلى دراسة مفهوم بناء الإنسان ومقاصده وضوابطه وأساليبه، واستعراض ميادين هذا البناء في ضوء المتغيرات المعاصرة، وتحليل التحديات التي تواجهه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والإعلامية.

أهداف مؤتمر كلية الدعوة

كما يتناول المؤتمر دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش ويطرح رؤية استشرافية تستوعب أثر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تشكيل وعي الإنسان ومستقبله، سعيًا نحو صياغة ميثاق شرف دعوي عالمي ينهض بخطاب دعوي يبني الإنسان ويحقق العمران.

وأشار إلى أن أبحاثه تتنوع حول خمسة محاور رئيسة؛ لمعالجة القضية من منظور شامل، هي: ️المحور الأول: بناء الإنسان في ضوء المتغيرات المعاصرة: المفهوم، والمراحل، والمقاصد، والأساليب والوسائل.



المحور الثاني: ميادين بناء الإنسان في ضوء المتغيرات المعاصرة، وتشمل: البناء العقدي والفكري، والأخلاقي والروحي، والاجتماعي والأسري، والعلمي والمعرفي، والجسدي والنفسي، والحضاري والإنساني.

المحور الثالث: تحديات بناء الإنسان في ضوء المتغيرات المعاصرة: الفكرية، والثقافية، والاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والإعلامية، والرقمية.

المحور الرابع: دور المؤسسات الدينية والدعوية والتعليمية والإعلامية في بناء الإنسان.

المحور الخامس: الدعوة الإسلامية وبناء الإنسان (رؤية استشرافية)، وتشمل أثر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، والبحث العلمي، وصولًا إلى ميثاق شرف دعوي عالمي.

واستكمل أن المؤتمر يأتي للتأكيد على الدور الريادي للأزهر في تجديد الخطاب الدعوي والفكري، واستنهاض رسالة الإسلام في بناء الإنسان عقديًّا وفكريًّا وأخلاقيًّا وحضاريًّا؛ سيما وأن بناء الإنسان هو الغاية الكبرى والرسالة الأسمى للدعوة الإسلامية.