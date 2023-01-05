الأكثر غموضا.. اكتشاف أبواب سرية داخل سور الصين العظيم

يعد سور الصين العظيم، الذي يبلغ طوله الإجمالي أكثر من 20 ألف كيلومتر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهو أحد أعظم عجائب الدنيا، بينما أعلن فريق بحثي عن اكتشاف خطير يزيح الستار عن أكثر من 130 بابا مخفيا في السور، وذلك عن طريق تصوير بدقة تصل إلى السنتيمتر.





ووفق ما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، وجد الفريق، استنادا على القيام بالمزيد من تحليل الصور والزيارات الميدانية للأبواب السرية، أن كل باب مخفي مصمم ليكون متوافقًا للغاية مع التضاريس المحلية.





ووفقًا لبعض الوثائق الرسمية التي تعود إلى عهد أسرة مينغ (1368-1644م)، سُمح للقبائل البدوية الانتقال بين تشينغهاي شمال غربي الصين وخهتاو؛ وهي منطقة ذات موارد مائية وعشبية وفيرة في ذلك الوقت، لرعي ماشيتهم باستخدام مثل هذه الأبواب السرية



وحسب الوكالة، قال تشانغ يوي كون الأستاذ بجامعة تيانجين رئيس فريق البحث «إن بعض الأبواب السرية الكبيرة التي يمكن أن تسمح بمرور حصانين في كلا الاتجاهين تدل على مثل هذه الممارسة أيضا». مضيفا «أن كل ذلك يساعد على إثبات أن سور الصين العظيم ليس مغلقًا تمامًا، ولكنه مفتوح بطريقة منظمة».



جدير بالذكر، في السابق، لم يكن لدى الصين سوى عدد قليل جدًا من الدراسات حول مثل هذه الممرات السرية. ويمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد في تقديم آلية معمارية كاملة وحيوية لسور الصين العظيم.



واكتشف الفريق أيضًا المخارج الأكثر غموضًا من بين تلك الممرات السرية، التي سُجلت من قبل علماء في أسر تانغ وسونغ ومينغ وتشينغ. إلا أنه لم يتم اكتشاف أي دليل مادي على مثل هذا المخارج السرية من قبل.

