سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

تقدم شركة تويوتا اليابانية العددي من الموديلات القوية داخل السوق القطري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام وفئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة ومنها السيارة كورولا موديل 2023.

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 داخل السوق القطري.

تويوتا كورولا 2023

اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 في السوق القطري

الفئة الاولى تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 75 الف ريال.

الفئة الثانية تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 78 الف ريال.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 79 الف ريال.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 84 الف ريال.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 95 الف ريال.

تويوتا كورولا 2023

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2023

تتمتع السيارة تويوتا كورولا 2023 بأبعاد خارجي بلغت 4.630 متر للطول، و 1.780 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.435 متر، بالاضافة إلى واجهة أمامية تحمل مصابيح حادة المظهر، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح خلفية LED، مع نوافذ كهربائية للاربعة ابواب، وقفل مركزي.

تويوتا كورولا 2023

وحصلت السيارة تويوتا كورولا 2023 على مكيف هواء، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بينما تضم بعض التجهيزات ومنها، زر تشغيل وايقاف المحرك، وبلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة.

تويوتا كورولا 2023

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، بقوة 168 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران.