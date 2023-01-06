عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا 2023 في قطر .. صور

 تويوتا كورولا 2023
 تويوتا كورولا 2023

تقدم شركة تويوتا اليابانية العددي من الموديلات القوية داخل السوق القطري، سواء من فئة الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام وفئة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة ومنها السيارة كورولا موديل 2023.

بتجهيزات مغرية| سعر تويوتا كراون موديل 2023

تويوتا بريوس موديل 2023 تباع بهذا السعر| صور

وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 داخل السوق القطري.

 تويوتا كورولا 2023 

اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 في السوق القطري 

 

الفئة الاولى تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 75 الف ريال.

الفئة الثانية تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 78 الف ريال.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 79 الف ريال.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 84 الف ريال.

الفئة الخامسة تويوتا كورولا 2023 بقيمة قدرها 95 الف ريال.

 تويوتا كورولا 2023 

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2023 

 

تتمتع السيارة تويوتا كورولا 2023 بأبعاد خارجي بلغت 4.630 متر للطول، و 1.780 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.435 متر، بالاضافة إلى واجهة أمامية تحمل مصابيح حادة المظهر، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح خلفية LED، مع نوافذ كهربائية للاربعة ابواب، وقفل مركزي.

 تويوتا كورولا 2023 

وحصلت السيارة تويوتا كورولا 2023 على مكيف هواء، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، بينما تضم بعض التجهيزات ومنها، زر تشغيل وايقاف المحرك، وبلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة.

 تويوتا كورولا 2023 

وتأتي السيارة تويوتا كورولا 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، بقوة 168 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا كورولا موديل 2023 تويوتا كورولا 2023 اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 السوق القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

تسلل.. أحمد الشناوي يفجر مفاجأة عن هدف الداخلية في الزمالك

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ترشيحاتنا

بايدن: أمريكا خرجت من الأزمة الاقتصادية أقوى مما كانت عليه

سيد معوض : مروان عطية لاعب مميز .. وبرونو سافيو لم يضف للأهلي

شوبير يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع المهاجم الغاني يعقوبو

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

مكارثي يتجه لخسارة الجولة الـ11 من التصويت على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

دعاء من قاله كل جمعة سدد الله ديونه مهما كانت صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة تكتب منشورا لزوجها بعد الطلاق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

فيديو

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ