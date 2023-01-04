بتجهيزات مغرية| سعر تويوتا كراون موديل 2023

تعود سيارة تويوتا كراون إلى السوق الأمريكي للسيارات بعد غياب طويل، وسيتم تقدم سيارة تويوتا كراون في السوق الأمريكي الأن كـ موديل 2023.

سيارة تويوتا كراون موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا كراون موديل 2023 بواقيات لحافة الباب، وحصيرة صندوق للسيارة، ومجموعة إسعافات أولية، وغطاء للمفاتيح، وحلول تخزين مثل حامل الأمتعة والشبكة، هذه المواصفات السابقة يمكن اختيارها بسعر 1095 دولار أمريكي .

سيارة تويوتا كراون موديل 2023

سيارة تويوتا كراون موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا كراون موديل 2023 علي عدد غير قليل من الملحقات مثل سجاد الأرضية، وواقيات حافة الباب وتجهيزات أخرى، ويمكن للمشترين الحصول علي سيارة تويوتا كراون بعتبات أبواب مضيئة مقابل مبلغ مالي يصل الي 345 دولار، ومصابيح أكثر قوة مقابل 165 دولار، وواقيات طين بـ 149 دولار، وزخرفة للصداد الخلفي بسعر 69 دولار، وخاصية حماية الطلاء بـ 439 دولار الخاصة بصداد غطاء المحرك، وأغطية المرايات الخارجية، وأكواب الأبواب.

سيارة تويوتا كراون موديل 2023

يتراوح سعر سيارة تويوتا كراون موديل 2023 في السوق الأمريكي من 39.950 ألف دولار أمريكي، وصل الي 52350 ألف دولار أمريكي.