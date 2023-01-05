عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة الأزلى تثير الجدل بـ الأسود المكشوف

مروة الازلي
مروة الازلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها بفستان أسود في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 


وظهرت مروة الأزلي بظهر مكشوف، وكانت الإطلالة عبارة عن فستان مكشوف أسود قطيفة، مع شعر ويفي. 


 


أحدث أعمال الفنانة مروة الأزلي 
 

يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلى مسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد صالح، وتم عرضه فى رمضان 2022.

مشوار الفنانة مروة الأزلي

كانت بداية الفنانة مروة الازلي الفنية كانت عام 2009 تقريبا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمى، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت مروة الازلي فى مسلسل "فرقة ناجى عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لـ مروة الازلي والذى قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألمانى" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهى الفتاة التى حبها بطل الفيلم.

مسلسلات شاركت بها

وتوالت أعمال مروة الازلي بعد سنوات عدة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"shoppingmode فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_٢١٥٨٤٦
IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_٢١٥٨٤٦
فستان مكشوف مروة الازلي فيلم عسل اسود احدث ظهور لها مسلسل توبه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. نقل نجم الأهلي للمستشفى بسبب انعدام الرؤية بأحد عينيه

الجرام بـ 2011 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

تفتكروا ليه؟.. خالد الغندور يتساءل بعد فوز الأهلي على إنبي

أحمد شوبير يعلن إصابة خطيرة لـ نجم الأهلي

بديل يعقوبو.. الأهلي ينتظر فرمان كولر لحسم صفقة جديدة

نهاية المباراة .. أول تعليق من شوبير بعد تعادل الزمالك أمام الداخلية

عاجل.. مرتضى منصور يعرض لاعبي الزمالك للبيع لادعائهما الإصابة بكورونا

ميدو يشيد بتصرف النادي الأهلي مع صفقته الجديدة

ترشيحاتنا

منسق مشروع مودة: تفاجئنا بارتفاع حالات الطلاق لـ 198 ألف حالة 2019.. فيديو

مدرب الداخلية يكشف عن موقف لاعب الزمالك ضد الحكم

تحصيل 24 مليار جنيه|رئيس بنك مصر يكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الـ25%

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

بتهم فساد.. موريتانيا تمنع رئيسها السابق من السفر خارج البلاد

كنا نستحق الفوز| أول تعليق من الداخلية بعد التعادل مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دعمه لها.. صور تجمع بين منة شلبي وتامر حبيب

عامل نفسه حامل.. تفاصيل السخرية من علي غزلان بسبب صورته مع زوجته

بعد وشها المنفوخ.. صور صادمة للنجمة شيرين عبد الوهاب| الحقيقي والمزيف

تنمر بشع .. صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب | اعرف حقيقتها

فيديو

بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2023 / فيديو جراف

السعودية تسمح للمرأة بالحج دون محرم رسمياً| تفاصيل

تطويرالصعيد.. أهم رسائل الرئيس للمواطنين من سوهاج/ فيديو جراف

صفقات نارية لـ الأهلي وسر التراجع عن ضم نجم منتخب غانا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ