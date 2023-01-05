مروة الأزلى تثير الجدل بـ الأسود المكشوف

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها بفستان أسود في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت مروة الأزلي بظهر مكشوف، وكانت الإطلالة عبارة عن فستان مكشوف أسود قطيفة، مع شعر ويفي.







أحدث أعمال الفنانة مروة الأزلي



يذكر أن آخر أعمال مروة الأزلى مسلسل توبة، بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، إخراج أحمد صالح، وتم عرضه فى رمضان 2022.

مشوار الفنانة مروة الأزلي

كانت بداية الفنانة مروة الازلي الفنية كانت عام 2009 تقريبا، من خلال فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمى، حيث جسدت دور مضيفة الطائرة، كما ظهرت مروة الازلي فى مسلسل "فرقة ناجى عطا لله" للفنان عادل إمام، وكان الدور الأبرز لـ مروة الازلي والذى قدّمها للجمهور بشكلٍ واضح، هو فيلم "الألمانى" للفنان محمد رمضان عام 2012، حيث ظهرت فى دور "حبيبة" وهى الفتاة التى حبها بطل الفيلم.

مسلسلات شاركت بها

وتوالت أعمال مروة الازلي بعد سنوات عدة، منهم مسلسلات "تفاحة آدم" و"عد تنازلى" و"shoppingmode فيفا أطاطا" و"شمس" و"أرض النفاق" و"ضد مجهول" و"لدينا أقوال أخرى" و"زلزال" و"بحر"، بالإضافة إلى فيلم "أسوار القمر" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير".