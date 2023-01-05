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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تبهر متابعيها بصورة من داخل الجيم .. شاهد

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور، من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت "النجمة التونسية" وهي ترتدي توب رياضي باللون الأسود، وشورت ليجن رياضي بنفس اللون، واعتمدت على تسريحة رفع الشعر، وظهرت بماكياج ناعم مما أثار إعجاب وتفاعل الجمهور معها.


وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.


وعُرض مؤخرًا للنجمة دارين حداد مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل من بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.


يذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_١٨١٥٢١
IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_١٨١٥٣٧
IMG_٢٠٢٣٠١٠٤_١٨١٥٣٧
التونسية دارين حداد داخل الجيم تبهر متابعيها الألعاب الرياضية مسلسل بابلو مسلسل الضاحك الباكي

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