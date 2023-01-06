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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ مشروعات بمؤسسة حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه

الرئيس في سوهاج
الرئيس في سوهاج

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إننا كنا عايشين فى حلم وأصبح اليوم واقع بفضل الرئيس السيسى بعد افتتاح عدة مشروعات بالصعيد.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الصعيد همش منذ عقود طويلة ولكن السنوات الماضية هناك اهتمام أزال سنوات عجاف.

واضح أن  ما يحدث على أرض الصعيد فى هذا الوقت ترجمة حقيقة للعمل، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بمؤسسة حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه فى أكثر من 100 قرية.

وتابع أن الرئيس اليوم شرف الجامعة والتقى بالعديد من المسئولين بالجامعة واستمع لنماذج المشروعات التخرج خلال الدراسة، مضيفا أنه منذ عام كامل كان الطلاب تنمى المشروعات بالجامعة وتطوير الأفكار الواعدة من خلال صندوق تحيا مصر. 

واستطرد أن جميع المشروعات التى تم عملها تم الإشراف عليها من أساتذة الجامعة لخروجها وفقا للمواصفات القياسية، مضيفا أن جميع الكليات تشارك فى العديد من القوافل سواء طبية ورياضية وتنموية وتوعية وعلمية. 

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