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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر مجرمي العالم.. الإمارات تكشف تفاصيل القبض على الإريتري كيداني زكرياس

الإمارات - علم
الإمارات - علم

 

أسفرت عملية دولية محكمة، قادتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» عن ضبط أحد أخطر المجرمين المطلوبين عالمياً وزعيم منظمة بالغة الخطورة في جرائم الاتجار بالبشر يدعى كيداني زكرياس هابتمريام (إريتري) بدولة السودان.

وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، عبر حسابه على «تويتر»: «المهمة تمثل نجاحاً لعملية شرطية عالمية استمرت تسعة أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن القبض على أحد أخطر المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من إحدى الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار في البشر، بالإضافة إلى أخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال»، منوهاً بجهود جميع الشركاء.

و «كيداني» مطلوب من قبل «الإنتربول» بنشرتين حمراوين صدرتا منذ عام 2021؛ لقيادته منظمة إجرامية نفذت على مدار سنوات عمليات اختطاف وإساءة معاملة وابتزاز مهاجرين من شرق إفريقيا بقصد تهريبهم إلى أوروبا، وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2014، أصبح «كيداني» مسؤولاً عن الاتجار في آلاف الضحايا.

 

و العملية الاستخبارية المحكمة التي قادتها وزارة الداخلية، أسهمت في تحديد موقعه، وانتقل فريق عمل من الإمارات إلى جمهورية السودان، وحظي بتعاون استثنائي رائع، إذ وصل في يوم 31 من ديسمبر الماضي، وجرى استصدار مذكرة ضبط وتفتيش فوراً من قبل الجانب السوداني، وتم تشكيل فريق ومداهمة موقعه والقبض عليه، ونقله وفق الإجراءات القانونية إلى الإمارات، منوهاً بجهود الشرطة السودانية التي لعبت دوراً بارزاً في القبض على المجرم الدولي.

كما سيتم محاكمة المتهم  في الإمارات بتهمة غسل الأموال، وتم الانتهاء فعلياً من لائحة الدعوى، المسجلة باسمه و10 متهمين آخرين ألقي القبض عليهم في العملية، موضحاً أن المحاكمة ستبدأ خلال أشهر.
 

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