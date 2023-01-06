رامي صبري: بدأت أحس بالفن وأنا عندي 4 سنين.. فيديو

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وتحدث الفنان رامي صبري، عن بدايته في مجال الفن، قائلا: "بدأت أحس بموضوع الفن من وأنا عندى 4 سنين".

وأضاف: "كنت بقعد أهز راسى مع تيمبو الأغنية وهى شغالة، ولما بقى عندى 10 سنين بقيت أغنى عادي".

وأشار: ""أنا عمري ما حضرت حصة تاريخ ولا جغرافيا في المدرسة، وكنت على طول قاعد مع أستاذ الموسيقى في غرفة المزيكا"، موضحا: "لما كبرت دخلت معهد الموسيقى العربية ودخلت قسم تأليف، وهو أصعب قسم في المزيكا في العالم كله، وقعدت في 6 شهور وسيبته".