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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي صبري: بدأت أحس بالفن وأنا عندي 4 سنين.. فيديو

رامي صبري
رامي صبري

حل المطرب رامي صبري والفنانة هاجر أحمد ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه سهرانين، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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وتحدث الفنان رامي صبري، عن بدايته في مجال الفن، قائلا: "بدأت أحس بموضوع الفن من وأنا عندى 4 سنين".

وأضاف: "كنت بقعد أهز راسى مع تيمبو الأغنية وهى شغالة، ولما بقى عندى 10 سنين بقيت أغنى عادي".

وأشار: ""أنا عمري ما حضرت حصة تاريخ ولا جغرافيا في المدرسة، وكنت على طول قاعد مع أستاذ الموسيقى في غرفة المزيكا"، موضحا: "لما كبرت دخلت معهد الموسيقى العربية ودخلت قسم تأليف، وهو أصعب قسم في المزيكا في العالم كله، وقعدت في 6 شهور وسيبته".

رامي صبري الفنان رامي صبري هاجر احمد الفنان امير كرارة معهد الموسيقي مجال الفن أمير كرارة

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