جه يطور التحكيم راح مبوظه | الغندور يوجه رسالة خاصة لكلاتنبيرج

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انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك "كلاتنبيرج جه يطور التحكيم بوظ التحكيم اعطي مساحة للالتحام قلبت ضرب في نص الملعب و الوقت بدل ما يزيد ضاع من كثر الوقوع و الوقت الضايع علي المزاج أزوده أو أنقصه علي حسب النتيجة.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إهداء درع الدوري للنادي الأهلي بعد أن تعادل الفريق مع الداخلية في مسابقة الدوري.

وجاء بيان رئيس الزمالك كالاتي

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعد الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.