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برلمان

 برلمانية: الصعيد في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة

شيماء محمود نبيه ،
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

قالت د. شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، لافتة إلى أن الدولة اتجهت تنمية الصعيد في كافة المستويات لمعالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية ، بعد أن عاني الصعيد سنوات من التهميش.

 

وأشارت “ نبيه ” إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج  يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في محافظات صعيد مصر، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات وتوفير المرافق وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والكباري والمحاور، وغيرها من الخدمات.

 

وأوضحت عضو النواب أن الدولة ضخت خلال 8 سنوات نحو 1.1 تريليون جنيه سنويا لمشروعات تنموية فى مختلف محافظات الصعيد، وذلك دليل على أن تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة وحرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر.

 

وأكدت "نبيه" أن الدولة تستهدف إحداث نقلة شاملة وتنموية في الصعيد ، حيث تم إنشاء مجمعات صناعية في الصعيد تجتذب الشباب ، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة .

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الافتتاحات فى محافظة سوهاج، والتى شملت مشروعات قومية جديدة كما شهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان "سوهاج أصل السيرة"، واستعرض المشروعات الجديدة المختلفة التى تم تنفيذها فى مختلف ربوع محافظة سوهاج.

 

وشهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

 

ونجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

 

وتم الانتهاء من وتشغيل 387 مشروعاً في صعيد مصر في قطاعات البنية الأساسية من إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ما يقرب من 2 مليار و867،704 مليون جنيه على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب الكهرباء والإنارة تحسين البيئة، التطوير الحضرى، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية ودعم الحملات الميكانيكية ودعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وقد استفاد من البرنامج قرابة 5،8 مليون مواطن في محافظات الصعيد المستهدفة . 

شيماء محمود نبيه عبدالفتاح السيسي تنمية الصعيد حياة كريمة استثمار السيسي

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