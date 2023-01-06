ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2022 في الفيوم

ينشر موقع صدى البلد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2022 في مدارس الفيوم، والتى تنطلق من يوم 9 يناير الحالى حتى 17 من نفس الشهر.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم 14 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.
وأكدت ريحاب عريق وكيل المديرية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 للصف الخامس الابتدائي بحسب الجدول في جميع مدارس المحافظة، وإداراتها التعليمية، أيام السبت، والعطلات الرسمية، إذا ما اعترضت سير الامتحان.