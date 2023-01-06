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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2022 في الفيوم

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الفيوم ووكيل المديرية

ينشر موقع  صدى البلد  جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2022 في مدارس الفيوم، والتى تنطلق من يوم 9 يناير الحالى حتى 17 من نفس الشهر.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اعتمدت جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي التيرم الأول 2023، والتي تنطلق 9 يناير المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم 14 من نفس الشهر، وتضم بعض الأيام امتحان مادتين، فيما تضم الأيام الأخرى امتحان مادة واحدة فقط.

 

وأكدت ريحاب عريق وكيل المديرية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2023 للصف الخامس الابتدائي بحسب الجدول في جميع مدارس المحافظة، وإداراتها التعليمية، أيام السبت، والعطلات الرسمية، إذا ما اعترضت سير الامتحان.

 

 

مدير تعليم الفيوم وسفير اليونيسف يشهدان معرض صحتهم مستقبلهم بمدرسة محمد معبد

 

 

 

 

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الفيوم آخر الأخبار “صدى البلد” تعليم الفيوم تصف العام وزير التعليم

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