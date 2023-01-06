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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع مع البيئة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز شئون البيئة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المكثفة التي تقوم بها الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة" من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزراعة جانبي الطرق والشوارع المؤدية إليها والمحاور الرئيسية فضلًا عن تشجير المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات وإنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء وتوفير بيئة صحية وآمنه وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع كل من المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة لافتًا إلى تسخير كافة الإمكانات في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لزيادة الرقعة الخضراء تماشيًا مع الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.
وأكد المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع البيئة والمخلفات الصلبة والزراعة للاستمرار في رفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.
وأضاف اللواء عصام سعد أنه تم التنسيق بين كافة الجهات للقيام بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

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