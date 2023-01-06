عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تكافؤ الفرص الأبرز ..حقوق كفلها القانون لذوي الهمم ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تحظى فئة ذوي الهمم باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتبارها من الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم والتضامن، وفي هذا الصدد منح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحوافز التي تضمن لهم  حياة كريمة، في مختلف المجالات الحياتية.
 

 نصت المادة (4) علي أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:

 - عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 - تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية.

 - تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء من التنوع البشرى.

 - ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق.

في استجابة فورية.. الداخلية تهدي مواطن من ذوى الإعاقة كرسي متحرك بالمنوفية

القباج تشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمتحف القوات الجوية

 - احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.

 - احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم، وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

 - حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

 - تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

 - حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

 - ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

 - بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق الواردة فى هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.

ذوي الإعاقة التعليم تأمين الاطفال المواثيق الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

موضوعات متعلقة

في استجابة فورية.. الداخلية تهدي مواطن من ذوى الإعاقة كرسي متحرك بالمنوفية

استجابة فورية.. الداخلية تهدي مواطنًا من ذوي الإعاقة «كرسي متحرك» بالشرقية

ترشيحاتنا

77 عاما من العطاء.. الإمام الطيب وهب حياته لخدمة الإنسانية ونشر قيم السلام

تفاصيل حفل افتتاح بطولة خليجي 25 بالعراق

اندلاع حريق في مبنى وزارة الخارجية الروسية.. فيديو

رئيس الوزراء يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الزمالك 2023 .. فسيخ ورنجة في أسوان وحشيش أمام الداخلية

ملناش علاقة.. رد مفاجئ من محامي الجزيري بعد حكم فيفا ضد الزمالك|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتي فور في البيت.. أحلى و أرخص من الجاهز

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

بعد أسبوعين من نجاحها.. أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة بمصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

فيديو

كحول وعقاقير.. مفاجآت عن معاناة هاري بعد وفاة ديانا

تضخمت شفتيها .. سر صورة اللبنانية نور بوجه مشوه

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ