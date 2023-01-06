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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: لا تجوز تربية الحمام الطيار في أسطح البيوت السكنية

تربية الحمام الطيارة
تربية الحمام الطيارة

قال الشيخ صلاح بن محمد البدير ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، عن بعض الأَدباء ليس للْجائر جار ولا تَعمر له دار وإذا كان في داره شَجَرَة فطالت حَتَّى صارت فروعها وأغصانها في دار جاره وتأذى منها.

لا تجوز تربية الحمام

وأضاف " البدير " خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة: فَتُشمّر وتُقْطَع وتُردّ إلى حال لا تُؤذي ولا يُحدِثُ شيئاً له صوت شدِيد مستَدام يؤذي الجار ويجب أن يزيل ما له رائحة خبيثة مستدامة تؤذي جيرانه كالمزبلة والقُمَامة والكُناسة ونحوها لأنه ضرر بين بالجيران.

وأوضح أنه لا تجوز تربية الحمام الطيارة في أسطح البيوت السكنية لأنها تؤذي الجيران ومن الأذية ارتقاؤه السطوح التي يشرف بها على بيوت الجيران وحرمهم والتطلع على عوراتهم لأجله وتضرر الجيران أعشاشها وأوكارها وحطام عيدانها وسَلْحها وذرِّقها وخَذْقها. 

عدوان عليهم 

وتابع:  وذلك عدوان عليهم فإن اتخذ طيوراً غير طيّارة للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الرسائل ونحو ذلك من غير أذى يتعدى إلى الناس أو اتخذ طيوراً مقصصات أو محفوظات لا يُطَيّرها فلا بأس ولا يجوز نثر الحبوب وبقايا الأطعمة ونشر مساقي الماء للحمام بين بيوت الناس وعلى وجه الطرق في الأحياء السكنية لما يترتب على ذلك من انتشار الأقذار والأوساخ وأذية الجيران.

وأشار إلى أن من حق الجار على الجار ألا يخونه في أهله وأن يكفَّ بصره عن نسائه ومحارمه وأغضُ طَرفي إن بَدَت لي جارتي حتى يُواري جارتي مأواها وأعظَمُ أنواع الزنا وأفحشه أَن يزني الجار بحليلَة جارِه .

واستشهد بما ورد عن عبداللَهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : سأَلت النّبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنبِ أَعظَمُ عند اللَهِ قال " أن تجعل للَه ندّا وهو خلقَك " قلت إنّ ذَلك لَعظيم قلْت ثم أَيُ قال " ثمّ أَن تقتل ولدك تَخاف أَن يطْعم معك " قلْت ثمّ أيُ قال " ثمّ أَن تُزاني بحليلَة جارِك " متفق عليه .

واستطرد : فجعل الزنى بحليلة الجار تلْوا لقتل النفس لما في ذلك من مفاسد الزنى كاختلاط المياه واشتباه الأنساب وحصول العار وأذية الجار ونبه بالحليلة على عظم حق الجار وأنه يجب أن يغار على حليلة جاره من الفاحشة مثل ما يغار على حليلة نفسه .

 

 

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي البدير الدكتور صلاح البدير تربية الحمام خطبة الجمعة من المسجد النبوي

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