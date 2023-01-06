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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أويل برايس: انتعاش سوق الطاقة في مصر رغم الأزمة الاقتصادية

أرشيفية
أرشيفية

أفاد موقع "أويل برايس" المتخصص في رصد أوضاع سوق الطاقة العالمية، بنمو سوق النفط والغاز في مصر رغم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وذكر الموقع أن صادرات مصر من الغاز  ارتفعع من 3.5 مليار دولار في عام 2021 إلى 8.4 مليار دولار العام الماضي مع ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي.

وأضاف الموقع أنه رغم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن القاهرة استمرت في لعب دور دولي رئيسي في مجال الطاقة، حيث تم منح العديد من مشاريع الاستكشاف في عام 2022، والمزادات الجديدة مستمرة الآن.

وحسب الموقع، فازت شركة "بريتيش بتروليوم" في نوفمبر 2022، بمنطقتين للتنقيب عن النفط قبالة ساحل دلتا النيل في البحر الأبيض المتوسط، بينما تم منح منطقة شمال غرب أبو قير البحرية ومنطقة بلاتريكس-سيتي الشرقية للشركة ذاتها من قبل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي المملوكة للدولة. 

وقالت نائبة المدير التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم"، أنجا إيزابيل دوتزينترا،  تعليقا على صفقة الاستحواذ:  "لطالما كانت مصر مهمة لشركة بريتيش بتروليوم... نتطلع الآن إلى مستقبل أكثر نجاحًا، ونستمر في المساعدة في تلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة من خلال  توفير إمدادات الغاز بتكلفة تنافسية ودعم مصر من خلال تحول الطاقة من خلال استكشاف فرص النمو في الهيدروجين".

ووفقا لنائبة المدير التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" فقد استثمرت الشركة حوالي 35 مليار دولار في عملياتها النفطية في مصر على مدار 60 عامًا.
 

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