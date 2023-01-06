البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية



ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية وسط الألحان الكنسية والطقسية الخاصة بالميلاد، ومعه الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وسط فرحة كبرى من أبناء الكنيسة المشاركين في الصلوات.

يحضرصلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة

وفتحت الكاتدرائية أبوابها في الساعة الخامسة مساء، لدخول المصلين، فيما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترتيبات التهنئة التى سوف يستقبلها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي يوم عيد الميلاد المجيد، المقرر له غد السبت االسابع من يناير .

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئيه كالتالي: الآباء الأساقفة والكهنة والشعب من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا، فيما يستقبل المسئولين والشخصيات العامة اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.