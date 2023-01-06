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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يقبل البابا تواضروس خلال قداس عيد الميلاد المجيد.. فيديو

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قبل الرئيس السيسي  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خلال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد.

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احتفالا بعيد الميلاد المجيد.. الرئيس السيسي يصافح المتواجدين بكاتدرائية ميلاد المسيح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين قائلا: “اطمئنوا احنا منخبيش عليكم حاجة، انا كل مناسبة بتكلم وأقول نفس الحكاية”.

وتابع السيسي خلال تقديمه التهنئة الي الإخوة الأقباط بالكاتدرائية: متديش ودنك لحد مش مسئول، وكل واحد يعرف على قده، من أول الموظف إلى الشخص اللي ربنا قدره يكون قدر المسئولية.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

الرئيس السيسي السيسي البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

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