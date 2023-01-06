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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعواتكم الطيبة لنا ولمصر.. رسالة هامة من الرئيس باحتفالية قداس عيد الميلاد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحتفالية عيد الميلاد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك البعض يتحدث، عن أننا سنبيع مؤسسات كبيرة في مصر، معلقا “اللي بيتكلم ميعرفش ولو فيه حاجة هعملها هقول، وزي ما انا بتكلم هقول”.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد: “مصر لو مرت بظروف غير جيدة مش هنتخلى عنها، وعام سعيد وكل سنة وانتوا طيبين وربنا يحفظكم”.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “يا قداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر وكل سنة وانتم طيبين”.

 

وحرص الرئيس السيسي على مصافحة المتوجدين بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور البابا تواضروس الثاني.

 

سفراء الدول والشخصيات العامة


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وبمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

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