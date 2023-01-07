على متنها 100 راكب..إنقاذ معدية فى ببا ببني سويف.. توفير لانش لنقل وانقاذ الناس من وسط نهر النيل

-شحوط معدية بنهر النيل على متنها 100 راكب وسيارات نقل وملاكي

- شرطة البيئة والمسطحات المائية ببني سويف تتمكن من إنقاذ معدية بنهر النيل

-إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بـ بنى سويف

شحطت معدية ركاب وسيارات بنهر النيل على متنها 100 راكب و4 سيارات نقل وربع نقل وملاكى و3 دراجات بخارية، بالقرب من المرسى الشرقى بقرية غياضة الشرقية ، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف في منتصف نهر النيل، ونجحت المسطحات المائية فى تسيير "لانش" إلى المعدية لنقل الركاب الى مرسى النيل من الناحية الغربية أمام قرية كفر ناصر.



وقال مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ، إنه لم تحدث خسائر في الأرواح إو إصابات بين ركاب المعدية أو إعاقة للمجرى الملاحي.

وأضاف "صلاح" أنه فور تلقى بلاغ من أهالي قريتى كفر ناصر وغياضة الشرقية الواقعتين على ضفاف النيل من الناحية الشرقية والغربية بحدوث عطل مفاجئ فى معدية كفر ناصر التي تقل الركاب من الناحيتين الشرقية والغربية على نهر النيل ، تم إبلاغ المسطحات المائية التى توجهت بسرعة إلى موقع الحادث وتم تسيير لانش لنقل وانقاذ الركاب من وسط نهر النيل .

وكانت أجهزة الامن انتقلت إلى موقع الحادث بالفحص تبين شحوط معدية بنهر النيل على متنها أكثر من 100 راكب وسيارات نقل وربع نقل وملاكى ودراجات بخارية .

وكشفت أجهزة الامن ان سبب شحوط "المعدية " اشحوط معدية بنهر النيل على متنها 100 راكب وسيارات نقل وملاكي

تم نقل الركاب وعددهم 15 راكبا بمعرفة قوات قسم البيئة والمسطحات المائية للشاطئ الشرقي عن طريق لنشات تابعة لهم.



وتمكنت قوات البيئة والمسطحات المائية بالاستعانة بلنشن لانقاذ الركاب وقامت أيضا بالاستعانة بأحد الوحدات النهرية من سحب المعدية إليها إلى الشاطئ الغربي بما عليها من سيارات دون حدوث ثمة خسائر أو تلفيات.

وكلفت الأجهزة الأمنية، قسم البيئة والمسطحات المائية والرقابة النهرية لإعادة فحص المعدية النهرية فنيا، وتم التحفظ على المعدية النهرية لحين فحصها بمعرفة قسم البيئة والمسطحات المائية والفنيين بإدارة الملاحة والرقابة النهرية.

ومن جانب اخر أصيب 8 أشخاص اليوم الجمعة فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف ،نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف ووقوع إصابات.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

تم استقبال المصابين داخل قسم الطوارئ بالمستشفى التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم