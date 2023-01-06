البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسي على برقيات التهنئة بعيد الميلاد

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على برقيات التهنئة المرسلة إلى كل الجاليات والكنائس المصرية القبطية في الخارج، معربًا عن امتنانه لكلمات التعبير الجميلة، والبرقيات والتهاني، التي قدمتها حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي.

وتقدم بالتهنئة لنجاح مصر الرائع في استضافة مؤتمر تغير المناخ «COP27»، والذي نتج عنه لأول مرة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، بموافقة عدد من الدول، متمنيًا أن يمتلك النظام العالمي القدرة والإرادة في التعامل مع مشكلات المناخ.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم الجمعة، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبناء الكنيسة

شارك في القداس الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضر كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.

