عرض فستان نادر للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني

يعرض هذا الشهر أحد الفساتين النادرة للأميرة ديانا للبيع في مزاد علني، وتعد هذه المرة الثانية التي يتوفر فيها الفستان للشراء.

ويعد الفستان أحد أهم القطع الندرة للأميرة، وفقا لما ذكرته مجلة"فوربس"، الفستان مصنوع من الحرير، وذلك باللون البنفسجي، وهو فستان بدون حمالات مع تنورة على شكل زهرة التيوليب، وقام بصنعه من قبل صانع الملابس البريطاني فيكتور إيدلشتاين.

وظهر الفستان لأول مرة في أيدي القطاع الخاص في عام 1997، عندما أقامت ديانا قبل أشهر فقط من وفاتها مزادًا خيريًا مع كريستيز لبيع 79 من فساتينها الأكثر شهرة.

وقالت دار سوذبيز إنه من المتوقع بيع الفستان بمبلغ يصل إلى 120 ألف دولار عند طرحه في مزاد في نيويورك يوم 27 يناير.