رسميا.. إسماعيل يوسف تيجانا مدربا عاما بنادي الزمالك خلفاً لأسامة نبيه

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام إسماعيل يوسف نجم القلعة البيضاء السابق للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسيتولى إسماعيل يوسف منصب المدرب العام خلفا لأسامة نبيه.

وأوضح أن الإدارة كانت ترغب في تواجد إسماعيل يوسف في الجهاز الفني منذ البداية ولكن أسامة نبيه كان متواجدا وقتها في الجهاز الفني، ووجه رئيس الزمالك الشكر لنبيه على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن قبل اعتذار عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعدما تواجد اللاعب في مقر النادي مساء الأمس وعقد جلسه معه للاعتذار له وللجماهير.

وأوضح أنه تحدث من قبل عن عبد الله جمعة وأحمد فتوح، وأشار إلى أن الزمالك لا يذبح أولاده، وأضاف أن عبد الله جمعة لاعب مخلص وسيبدأ صفحة جديدة مع الفريق في الفترة المقبلة.