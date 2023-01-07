عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إسماعيل يوسف تيجانا مدربا عاما بنادي الزمالك خلفاً لأسامة نبيه

صدى البلد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انضمام إسماعيل يوسف نجم القلعة البيضاء السابق للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وسيتولى إسماعيل يوسف منصب المدرب العام خلفا لأسامة نبيه.
وأوضح أن الإدارة كانت ترغب في تواجد إسماعيل يوسف في الجهاز الفني منذ البداية ولكن أسامة نبيه كان متواجدا وقتها في الجهاز الفني، ووجه رئيس الزمالك الشكر لنبيه على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وأضاف رئيس نادي الزمالك أن قبل اعتذار عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعدما تواجد اللاعب في مقر النادي مساء الأمس وعقد جلسه معه للاعتذار له وللجماهير.
وأوضح أنه تحدث من قبل عن عبد الله جمعة وأحمد فتوح، وأشار إلى أن الزمالك لا يذبح أولاده، وأضاف أن عبد الله جمعة لاعب مخلص وسيبدأ صفحة جديدة مع الفريق في الفترة المقبلة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفي

مفاجأة.. كهربا ضمن صفقة مروان عطية للأهلي

تحليل DNA.. مفاجأة مدويّة في مقتل مشرفة عمال بورسعيد ضحية ابنتها

لا يستطيع التراجع .. الأهلي في ورطة بسبب عقد المهاجم الغاني

الكشف عن سبب وفاة ابن جورج وسوف

الخطيب شاهدا على عقد قران ابن نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

مفاجأة .. لاعب الأهلي مرفوض في سموحة بـ فرمان العشري

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

ترشيحاتنا

المفتي: لا نتعجب من تحريم التهنئة بميلاد المسيح فالبعض حرم الاحتفال بسيدنا محمد

شكوى رسمية من الزمالك ضد النادي الأهلي.. تفاصيل خطيرة

مصدر طبي داخل المستشفى يفجر مفاجأة صادمة عن وفاة ابن جورج وسوف

مرتضى منصور يعلن موقف عبد الله جمعة من الرحيل

اخبار التعليم .. قصة أول حالة زراعة رئة بمصر من الجراحة حتى الوفاة .. وقمر الذئاب الجائعة يظهر في سماء مصر الآن

قبل طرحه رسميا.. سعر ومواصفات جوال  Oppo A78 5G في مصر والسعودية والإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مرض .. سبب غير متوقع وراء وفاة ابن جورج وسوف |تفاصيل

نزيف حاد أنهى حياته.. 10 صور لـ جوروج وسوف وابنه الراحل

60 مومياء في مقبرتين.. اكتشاف مصري جديد يكشف تاريخ مجهول

بعد وفاة ابن جورج وسوف.. تعرف على مخاطر عملية تكميم المعدة

فيديو

حرام عليك.. مواطن ينهار من البكاء بعد سرقة كلبته.. فيديو جراف

تهديد بالإفلاس وضياع لقب الدوري.. الزمالك في مرمى عقوبات الفيفا

متخافوش وربنا موجود .. رسائل هامة من السيسي بقداس عيد الميلاد المجيد

بعد فيديو الكعبة.. هلا رشدي تغني في الحرم النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ