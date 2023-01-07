كندة علوش ناعية ابن جورج وسوف : الله يخفف عليه محنته

نعت الفنانة كندة علوش وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف والذي وافته المنية مساء أمس بعد معاناته من نزيف.

وكتبت كندة علوش عبر تويتر : يالله شو وجعني قلبي على #وديع_جورج_وسوف مابعرفه شخصياً بس كلنا منعرف حب #جورج_وسوف لابنه وتعلقه الكبير فيه وديع كبر معنا من أول ماصار الجمهور ينده أبو وديع ، شب بأول عمره حرام.

و تابعت: الله يرحمه ويصبر أبوه وأمه وعيلته ويهون عليهم الوجع الله يكون مع الفنان الكبير جورج وسوف ويخفف عليه محنته

وتوفي مساء أمس وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.



وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".



وعلق نيشان على التغريدة، قائلًا: قلبي حزين.. يارب اشفِ.. يارب، بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يا عادل كل الليل وأنا فكر فيه وصلي له.. من أطيب الشباب وديع يارب يقوم بالسلامة".