نشرة الفن : شريهان تحتضن ممثل شاب على خشبة المسرح .. تطورات حالة جورج وسوف بعد نقله للطوارئ

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

نشر الفنان محمد فهيم عبر صفحته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك” فيديو مع الفنانة شريهان، من كواليس مسرحيته الجديدة شارلي شابلن .

وظهرت الفنانة شريهان وهي تمدح فى اداء محمد فهيم ، ثم قامت بارتداء الكمامة وقالت له “ تسمحلي احضنك ” ،لتقوم باحتضانه .

توفي منذ قليل وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف .

جورج وسوف ليس الفنان الاول الذى يتعرض الى مثل تلك الازمة الصعبة ، وفى السطور التالية نرصد ابرز الفنانين الذى فقدوا ابنائهم .

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل موضوع عائلي 2 ، والذى يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني ، وذلك عبر منصة شاهدvip .

حيث شهدت الحلقة الخامسة ظهور الفنانة نيللي كريم كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة ، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية .

كشف موقع الجرس اللبناني تفاصيل الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعدد نقله إلى الطواريء نتيجة أزمة صحية انتابته عقب إعلان خبر وفاة نجله الأكبر وديع.

وأوضح الموقع اللبناني أن جورج وسوف تعرض لنوبة عصبية غير عادية أفقدته القدرة على التنفس، ويتواجد في قسم الطواريء لتلقي العلاجات المناسبة لاستعادة وعيه وحالته الطبيعية.

أعلنت منصة نتفلكيس العالمية عن تقديم موسم ثاني من المسلسل الشهير Wednesday بعد النجاح الكبير الذى حققه .

وكان قجد تفوق مسلسل Wednesday في قوائم مشاهدات منصة نتفليكس، وأصبح الأكثر متابعة على الإطلاق، متخطيا مسلسل الإثارة والجريمة المثير للجدل Dahmer، بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.

تعرضت الفنانة روچينا، لسرقة هاتفها أمس في لندن وشارك جمهورها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت روجينا من خلال الفيديو: أخر حاجة حصلتلي في 2022 تليفوني اسرق في لندن ،معرفتش اعيد عليكم دلوقتي بس قدرت اتواصل معاكم ، كل سنة وانتوا طيبين.

يستقبل الفنان جورج وسوف العزاء فى نجله وديع ، بداً من اليوم، ولمدة 5 أيام ، وذلك بعد وفاته خلال الساعات الماضية .

حيث من المقرر ان يتم استقبال الغزاء بداً من اليوم ، ويوم الاحد 8 من الشهر الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم ويومي الاثنين والثلاثاء 9 و 10 الجاري في صالونكنيسة مار الياس ، كفرون ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً. ويوم السبت 14 كانون الثاني ٢٠٢٣ في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا) ، الاشرفية ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً