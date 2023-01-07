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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تتتعرض لسرقة هاتفها في لندن .. تفاصيل

صدى البلد

تعرضت الفنانة روچينا، لسرقة هاتفها أمس في لندن وشارك جمهورها فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت روجينا من خلال الفيديو: أخر حاجة حصلتلي في 2022 تليفوني اسرق في لندن ،معرفتش اعيد عليكم دلوقتي بس قدرت اتواصل معاكم ، كل سنة وانتوا طيبين.

 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل «كيد الحريم»، والذي شاركت به في رمضان 2022.

 

وجسّدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

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